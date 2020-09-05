На новосибирское кафе «Самовар» напали 5 человек с пистолетами и битами: трое человек в больнице

Пять человек устроили в заведении потасовку, ранили троих посетителей и скрылись. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 3 сентября, на кафе «Самовар» в Кировском районе Новосибирска напали преступники. Пять человек устроили в заведении потасовку, ранили троих посетителей и скрылись.

— С собой у неустановленных преступников были пистолеты и биты. Они избили троих мужчин — посетителей кафе: одному из них выстрелили в щеку, другому в живот, а третий получил колото-резаную рану брюшной стенки. Всех пострадавших доставили в больницы, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Правоохранителям удалось найти автомобиль, на котором, предположительно передвигались преступники — серую «Тойоту Короллу» 2001 года выпуска. В салоне машины были найдены две медицинские маски, черная сумка, одежда, два сотовых телефона, документы на авто и патроны.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

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