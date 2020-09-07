Власти Новосибирской области прокомментировали сообщения о минировании торговых центров

Власти прокомментировали сообщения о минировании в ТЦ. Фото: «АСТ-54»

В понедельник, 7 сентября, Новосибирск накрыла новая волна сообщений о минировании. Очевидцы рассказали КП-Новосибирск о том, что ранним утром эвакуировали персонал двух крупных торговых центров.

Власти Новосибирской области прокомментировали сообщение.

— 7 сентября по электронной почте поступили массовые сообщения о минировании в регионе зданий торговых центров и объектов промышленности. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений, — сообщили в аппарате антитеррористической комиссии региона.

Известно, что ТЦ «Аура» уже возобновила свою работу.

— Была проведена проверка торгового центра кинологами и сотрудниками полиции. Угроз не обнаружено. С 11:10 мы вновь открыты для посетителей и работаем в штатном режиме, — сообщили в торговом центре.

Новосибирцев просят сохранять спокойствие и напомнили, что ранее тревожные сообщения о минировании зданий, не подтвердились: взрывных устройств не нашли.

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