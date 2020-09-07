В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели полсотни человек

Коронавирусом за сутки заболели 50 человек. Фото: архив КП

В понедельник, 7 сентября, стало известно о том, что в Новосибирской области за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 50 человек, выздоровели 48 пациентов, умерших нет. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 11 777 человек, при этом выздоровели 10 518 пациентов, умерли 378 человек, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации — 39 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ 2 пациента.

В Новосибирске в школе №13 на карантин закрыли шестой класс. У мальчика нашли коронавирус. У всех детей сразу взяли анализы, обучение они продолжать дистанционно. Как стало известно, у заболевшего школьника коронавирус диагностировали сначала у мамы, она знала о своем диагнозе и все равно отпустила сын в школу.

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