«Ударился коленом и головой»: в Новосибирске женщина за рулем иномарки сбила подростка на «зебре»

Мальчик шел по пешеходному переходу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В воскресенье, 6 сентября, в Кировском районе Новосибирска женщина на «Рено» сбила 17-летнего подростка. Юношу увезли в больницу.

— В 11:30 на территории Кировского района 45-летняя женщина на автомобиле Рено Логан ехала по улице Александра Чистякова. Напротив дома № 18/1 улицы Виктора Шевелева она наехала на 17-летнего пешехода, который шел через проезжую часть по пешеходному переходу. Подростка госпитализировали с предварительным диагнозом ушиб колена и сотрясение головного мозга, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Полицейские выясняют все детали аварии.

Напомним, неделю назад в Новосибирске 86-летний водитель на иномарке сбил 8-летнюю девочку. Ее также госпитализировали с сотрясением мозга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске 86-летний водитель сбил ребенка рядом с «зеброй»: девочка ударилась головой

Об этом рассказали в ГИБДД по городу (подробнее)