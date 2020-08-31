В Новосибирске 86-летний водитель сбил ребенка рядом с «зеброй»: девочка ударилась головой

Пенсионер сбил 8-летнюю девочку у пешеходного перехода. Фото: ГИБДД Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. Ее сбил 86-летний водитель на «Daewoo Nexia» рядом с «зеброй». Ребенка увезли в больницу. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.

— Это случилось поздно вечером 30 августа у дома №63 на улице Степная. Мужчина ехал со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Станиславского, — рассказали в ведомстве. — У ребенка сотрясение головного мозга и ушибы по телу. Ее госпитализировали в детскую больницу №1.

Полицейские устанавливают детали аварии.

Напомним, КП-Новосибирск ранее писала о том, что 20 августа байкер сбил девочку на «зебре». У 7-летней пострадавшей врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Кроме того, у малышки от удара оказался выбит передний зуб. ДТП сняла камера уличного видеонаблюдения.

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