Новосибирские полицейские ищут байкера, который выбил зуб 7-летней девочке

От удара девочку отбросило на несколько метров. Фото: скрин-шот видео ГИБДД по г. Новосибирску.

Новосибирские полицейские просят помочь найти байкера, по вине которого пострадал ребенок. ДТП произошло 20 августа в Ленинском районе Новосибирска: наезд зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как группа детей перебегает дорогу по «зебре». Машины притормаживают, чтобы пропустить пешеходов, а парень на зеленом мотоцикле на всей скорости сбивает ребенка.

— Неустановленный водитель следовал по улице Плохотного со стороны улицы Станиславского в сторону Костычева. И у дома № 31 совершил наезд на девочку 2013 года рождения, — сообщает ГИБДД по городу Новосибирску. — Девочка была доставлена в медицинское учреждение.

У 7-летней пострадавшей врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Кроме того, у малышки от удара оказался выбит передний зуб.

Автоинспекторы просят откликнуться очевидцев ДТП или людей, кто узнал байкера. Сообщить информацию можно по телефону (383) 232-23-51.

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