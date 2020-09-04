Охрана города усилена новым экипажем ГБР ГВАРДИИ

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Место дислокации новой группы - Затулинский жилой массив. В зону выезда входят объекты, находящиеся на улицах Петухова, Зорге, В. Уса и др.

Для работы в 76-м экипаже ГБР отобраны профессиональные охранники, имеющие 6-й - высший квалификационный разряд и многолетний опыт работы. Бойцы вооружены огнестрельным оружием и спецсредствами, оснащены средствами защиты и связи, новым служебным автомобилем «Лада-Гранта» 2020 года выпуска.

К настоящему времени экипажи новой группы ознакомились с зоной реагирования, изучили пути подъезда, наиболее уязвимые места объектов охраны и приступили к работе.