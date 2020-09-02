«Услышала взрыв»: в Новосибирске на парковке у дома сгорели два автомобиля

Пожарные потушили огонь за три минуты. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске во дворе дома № 55 на улице Невельского напротив школы загорелись два автомобиля. Об этом сообщила очевидица, которая сфотографировала пожар на телефон.

— Машины горели сегодня в 4 часа утра. Был какой-то взрыв, — сообщила она в группе «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что произошло.

— Около 4 утра горели два автомобиля: «Ниссан Марк» и «Субару Ферстер». У первого огнем уничтожен моторный отсек, салон и лакокрасочные покрытия кузова, у второго — огнем поврежден салон автомобиля лакокрасочное покрытие левой части автомобиля и крыши. Пожарные ликвидировали горение за три минуты, пострадавших нет, — ответили КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. Причину пожара выясняют.

Напомним, 31 августа в Новосибирске прямо в пути загорелась "ГАЗель". Водитель успел выскочить из машины, огонь оперативно потушили.

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