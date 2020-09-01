«Это самая умная школа»: губернатор Андрей Травников открыл в Кольцово IT-лицей «Технополис»

Под Новосибирском открыли ультрасовременный лице. Фото: правительство НСО.

Во вторник, 1 сентября, под Новосибирском, в наукограде Кольцово, губернатор Андрей Травников открыл IT-лицей «Технополис». Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

— Ребята получат здесь лучшее образование. Это, пожалуй, самая умная школа из тех, что построены в последние годы, — отметил глава региона, открывая лицей. — Оборудованию, которое находится в классах и лабораториях лицея, позавидуют многие современные предприятия и организации.

Лицей оснащен уникальной материально-технической базой. В школе есть лаборатория трехмерного моделирования и прототипирования, лаборатория виртуальной и дополненной реальности, лаборатория беспилотных летательных аппаратов, лаборатория космической инженерии, полигон для занятий робототехникой, студия компьютерного дизайна, студию видеопроизводства, студию звукозаписи. Помимо науки ребята смогут заниматься спортом на скалодроме и в тире, а также для школьников будут работать секции по самбо, бассейн, тренажерный зал и лыжная база.

Школьники буду находиться в лицее весь день. Фото: правительство НСО

В наукограде Кольцово сложился уникальный образовательный кластер из трех общеобразовательных заведений. У каждого из них есть свой профиль. Это — биотехнологический лицей №21, инженерный лицей (школа №5) и теперь — IT-лицей «Технополис».

Развитие научно-образовательной сферы Новосибирской области находится на особом контроле Правительства региона.

Лицей будет работать в формате «школы полного дня».

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