«Тошнит, будто он до сих пор в горле»: сибирячке в салате попался крашеный ноготь

Сибирячке попался ноготь в салате. Фото: «ЧС54 | Новосибирск»

Сибирячка купила в супермаркете салат «Гнездо глухаря», но насладиться им не успела. Женщина неожиданно почувствовала во рту лишний ингредиент. Достала и обомлела от увиденного.

— Мне попался кусок отломленного ногтя. Он был окрашен лаком с блестками. Тошнит ужасно, кажется, что этот ноготь до сих пор у меня в горле, — рассказала сибирячка в группе «ЧС54 | Новосибирск» .

Женщина тут же отнесла блюдо обратно в магазин. Там приняли его обратно, но со слова сибирячки, перед ней даже не извинились. Однако, персонал супермаркета пообещал, что с ней свяжется директор магазина.

Напомним, новосибирец рассказал в соцсети, что ему в азиатской лапше попало неизвестно существо. Еду доставили из популярного в городе кафе. Мужчина сфотографировал незнакомца и опубликовал снимок. На вид существо выглядело мерзко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Фу, это зародыш крокодила?»: новосибирца напугало странное существо в азиатской лапше.

В соцсети мужчине помогли выяснить, кого он чуть было не съел. (подробнее)