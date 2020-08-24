«Фу, это зародыш крокодила?»: новосибирца напугало странное существо в азиатской лапше

Новосибирец нашел в лапше странное существо. Фото: «ЧС54 | Новосибирск»

Новосибирец рассказал в соцсети, что ему в азиатской лапше попало неизвестно существо. Еду ему доставили из популярного в городе кафе. Мужчина сфотографировал незнакомца и опубликовал снимок. На вид существо выглядело мерзко.

— Заказал себе чоу мейн с цыпленком. Дополнительно получил некое существо. Просто жесть, — написал новосибирец в группе «ЧС54 | Новосибирск».

Подписчики паблика предположили, что это могло быть.

— Обычная двухвостка! А чуть ниже, что за зародыш крокодила? — удивились люди.

Спустя некоторое время новосибирец рассказал, что с ним связались администраторы кафе.

— Сказали, что все исправят и таких прецедентов более не будет. Предлагали бонусный заказ, либо вернуть деньги, — поделился продолжением истории мужчина.

Тем не менее, многие новосибирцы посоветовали мужчине научиться готовить дома.

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