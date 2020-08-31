В Новосибирске детскую площадку топит дождями: в мэрии пообещали помочь

Двор часто затопляет во время ливня. Фото: стоп-кадр

В мэрии города КП-Новосибирск ответили, как решат проблему на 2-ой Обской улице. Там, во дворе дома № 69, ливень несколько раз топил детскую площадку, сибиряки не знали, как обойти огромный ручей.

— Улица Большевистская расположена выше дома № 69. Вода попадает во двор от магистрали через проезд между домами № 34 и 44. Чтобы устранить проблему, предлагается сделать валик из асфальта на этом проезде, — сообщили КП-Новосибирск в администрации Октябрьского района.

Сделать валик планирует МКУ «Управление дорожным строительством в рамках ремонта улицы Большевистской. Точные сроки в мэрии не назвали.

Напомним, потоп на детской площадке случился неделю назад после сильного ливня, по двору текли настоящие реки. Местные жители предлагали и свои варианты решения проблемы — сделать желоб, чтобы он отводил воду в другое место.

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