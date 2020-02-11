«Пытался скрыться»: сибиряк ударил полицейского ножом в голову

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:26:57+03:00

Второй сотрудник ДПС выстрелил нападавшему в ноги и спас коллегу

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В Коченовском районе произошло ЧП. Там на автодороге «Иртыш» в понедельник, 10 февраля, водитель не остановился по требованию сотрудников ДПС. Полицейские бросились вдогонку. Когда его удалось остановить, мужчина напал на полицейских с ножом.

— В ходе преследования правонарушитель был остановлен на автодороге «Северный объезд» Коченевского района, после чего, при попытке бегства нанес ножевое ранение в область виска сотруднику Госавтоинспекции. С целью задержания правонарушителя другой инспектор ДПС произвел выстрел в ноги нападавшему из табельного оружия, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Водителя задержали и привезли в больницу: у него ранение ноги. Сотруднику полиции, получившему ножевое ранение, также была оказана медицинская помощь.

Дело передано в СК по Новосибирской области. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Также проверяются действия сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU