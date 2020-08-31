Новосибирские спасатели потушили огонь на улице Механизаторов водой из Оби

Пожар ликвидировали 31 августа во втором часу ночи. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожарные потушили огонь, который охватил склад на улице Механизаторов в Новосибирске. Тушили его больше 4 часов: открытое горение ликвидировали в 01:42.

— Для бесперебойной подачи воды использовались две пожарно-насосные станции. Вода для тушения подавалась непосредственно из реки Обь, для чего было проложено более 4 километров рукавных линий и задействованы три рукавных автомобиля и пожарный катер, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причину пожара установят дознаватели. Фото: ГУ МЧС по НСО

Чтобы справиться с огнем, понадобилось 86 человек и 26 спасательных машин, в том числе высотной техники. По оперативной информации пострадавших нет. Почему склад загорелся, поможет определить испытательная пожарная лаборатория.

Напомним, огонь вспыхнул вечером в воскресенье, 30 августа. Внутри склада хранились 15 газовых баллонов, автомобильные шины, пластик и лакокрасочные материалы. Все это осложняло тушение, пожару присвоили ранг повышенной сложности.

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