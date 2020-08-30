«Внутри были газовые баллоны»: главное о пожаре на улице Механизаторов в Новосибирске

На месте работает 20 единиц техники. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В воскресенье, 30 августа, помощь пожарных понадобилась на улице Механизаторов, в Советском районе. Там вечером вспыхнуло складское помещение. На место выехали сриудники МЧС и скорой, пожару присвоен повышенный ранг сложности. О том, что происходило на месте ЧП, читайте в материале КП-Новосибирск.

У здания рухнула крыша. Фото: очевидец.

Пожарных на улицу Механизаторов вызвали в 21.15. К тому моменту уже произошло обрушение крыши, и ждать было некогда. На борьбу с огнем отправили 20 спасательных машин и больше 70 человек.

— Да, горит действительно складское помещение. Внутри находятся автомобильные шины, пластиковые изделия, лако-красочные материалы. Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, обрушение крыши произошло на площади 200 квадратных метров, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Из-за высокой температуры в здании слышны хлопки. Это взрываются шины. Фото: очевидец.

Работа пожарных осложнялась тем, что внутри находятся 15 газовых баллонов и большим количеством других горючих материалов. На борьбу с огнем отправлен пожарный поезд.

На участке, где произошел пожар, находится магазин, связанный с продажей автомобилей.

— В настоящее время пожарно-спасательные подразделения предотвращают угрозу распространения огня на соседние здания. Было организовано своевременное наращивание группировки, на месте создано 4 боевых участка, — говорят в ведомстве.

Возле здания дежурят не только пожарные, но и медики. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На месте работают не только пожарные, но и медики, работники радиохимической лаборатории. По предварительной информации пострадавших нет.

— Из-за возникших сложностей пожару присвоен повышенный ранг сложности, — уточняют в пресс-службе МЧС.

Огонь видно в разных районах Новосибирска. Фото: очевидец.

Пока пожарные стараются потушить открытый огонь, в социальных сетях люди отправляют другу фото и видео с ЧП. Как говорят местные жители зарево видно в разных частях города. К примеру, жители Затулинки, Матвеевки и Станиславского жилмассива хорошо видят, как огонь уничтожает здание.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

«Там страшно, все взрывается»: МЧС присвоило пожару на Механизаторов в Новосибирске высший номер

Туда уже выехали несколько экипажей пожарных машин (подробности)

Стали известны причины пожара на улице Механизаторов в Новосибирске

На месте работают пожарные (подробности)

«Все в дыму»: появились фото пожара на улице Механизаторов в Новосибирске

Сейчас на месте работают спасатели (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru