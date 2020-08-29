Под Новосибирском в страшной аварии пострадали 5 человек и собака: двое детей в больнице

Новосибирец на отечественном авто пытался обогнать грузовик. Фото: «АСТ-54»

В субботу, 29 августа, на Северном объезде лоб в лоб столкнулись «Chevrolet Aveo» и «Lada Granta». Пострадало пять человек, в том числе двое детей. Очевидцы оказали первую помощь водителям и пассажирам машин. На фото с места ДТП видно, что раненные люди лежат на траве.

— Водитель «Lada Granta» ехал со стороны Коченево в сторону Новосибирска. Он обгонял грузовик и выехал на встречную полосу, где в это время ехала «Chevrolet Aveo». Произошло лобовое столкновение. Детям семь и десять лет. Они были на заднем сидении. Устанавливаются все обстоятельства аварии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В аварии пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Фото: «АСТ-54»

Также среди пострадавших была маленькая собака. Со слов очевидцев, она выжила.

В одной из машин находилась маленькая собака. Фото: «АСТ-54»

Напомним, сегодня ночью произошла еще одна страшная авария в Пашино. Там на большой скорости «Хонда» врезалась в припаркованный у дома «Ниссан». Обе машины влетели в дом. Пассажир «Хонды» погиб, пассажирка в реанимации, у водителя — перелом ребра.

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