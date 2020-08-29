«Водитель лежал на крыше моей машины»: стали известны подробности страшного ДТП в Новосибирске

Машина новосибирца, в которую влетела иномарка, не подлежит восстановлению. Фото: Сергей, владелец автомобиля

Владелец машины «Ниссан», в которую влетела «Хонда» и припечатала иномарку к жилому дому, рассказал КП-Новосибирск подробности аварии. Удар был такой силы, что оба авто превратились в груду металлолома, а на жилом доме отпечатался диск колеса одной из машин.

— Моя машина была припаркована у дома родителей. Она стояла за деревом. Чтобы в нее врезаться, нужно было хорошо прицелиться. После того, как произошла авария, мне позвонили родители. Я пришел к дому и увидел весь этот ужас. Водитель «Хонды» вылетел из салона и лежал на крыше моего автомобиля, — рассказал новосибирец. — После ДТП мою машину отвезли на штрафстоянку, ее не восстановить, а вот «Хонду» если постараться, можно еще поставить на колеса.

Владелец «Ниссана» рассказал, что после того, как машины оттащили от дома, стало видно, что на фасаде остался след от диска колеса «Хонды».

Дверь в подъезде придется менять. Фото: Сергей, владелец автомобиля

— Вы представляете, какой силы был удар! — говорит новосибирец.

По словам мужчины, на доме появилась серьезная трещина. По снимкам с места ДТП видно, что дверь подъезда смята как фольга. По счастливой случайности в это время никого не оказалось рядом с домом и подъездом: все жители в это время уже спали.

Удар был такой силы, что на фасаде остался след от диска колеса. Фото: Сергей, владелец автомобиля

В ГИБДД прокомментировали жуткое ДТП в Пашино.

— 29 августа в 0:10 в Калининском районе водитель 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле «Хонда» по улице Новоуральская со стороны Краснояровское шоссе в сторону улицы Магистральная, в районе дома 1Б улицы Новоуральская не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем «Ниссан». В результате данного происшествия погиб 37-летний пассажир «Хонды», 35-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, сам водитель получил перелом ребер, — рассказали в ведомстве.

По дому пошла трещина. Фото: Сергей, владелец автомобиля

Все обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

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