«Мертвый до утра лежал накрытый»: В Новосибирске два автомобиля влетели в подъезд дома

Машины восстановлению не подлежат. Фото: читатель КП-Новосибирск

В ночь 28 на 29 августа, в субботу, в Новосибирске произошло жуткое ДТП. Есть погибшие и пострадавшие. О нем КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Все случилось в час ночи. Водитель на «Хонде» двигался на большой скорости. Он не вошел в поворот и влетел в припаркованный «Ниссан». Обе машины врезались в жилой дом, заблокировав выход из подъезда, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы. — Водитель и пассажир с заднего сидения в больнице, переломанные, одного на месте откачивала реанимация, пассажир, который сидел впереди, погиб. Труп до утра лежал накрытый. Все были пьяные.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать аварию.

Напомним, 2 июня машина врезалась в частный жилой дом и пробила в нем стену. К счастью тогда обошлось без пострадавших: никого внутри не было, кроме кошки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У меня аж мурашки по коже»: стали известны подробности аварии, где машина врезалась в дом и разрушила его стену.

Автомобиль угодил как раз в то место, где стоит диван, к счастью людей в доме в тот момент не было. (подробнее)