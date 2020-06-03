2020-06-03T04:48:12+03:00
Происшествия

«У меня аж мурашки по коже»: стали известны подробности аварии, где машина врезалась в дом и разрушила его стену

Автомобиль угодил как раз в то место, где стоит диван, к счастью людей в доме в тот момент не было
Ульяна ДЖАНКОВА
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Дом, в который влетела иномарка, теперь скорее всего снесут полностью. Фото: Ольга НиконоваДом, в который влетела иномарка, теперь скорее всего снесут полностью. Фото: Ольга Никонова
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КП-Новосибирск стали известны подробности аварии, где машина врезалась в дом и пробила в нем стену. Это произошло 2 июня на станции Мочище. По словам соседей за рулем машины была женщина, а в салоне находились еще трое пассажиров: они все сбежали после ДТП. В доме жильцов не было, из пострадавших — только кошка. К счастью, животное отделалось только испугом.

— Как произошла сама авария, я не видела, только последствия. В доме живет молодая семья с ребенком. Сейчас они реже в нем бывают, само строение уже старое. Хорошо, что дома никого не было. Машина прилетела прямо туда, где диван стоит. Автомобиль полностью пробил стену, чудо, что она сразу не рухнула, по всему дому пошли трещины. Его теперь только под снос. На асфальте остались следы шин, машина снесла железный забор и влетела в дома вместе с ним, кстати от дороги до самого здания метров 20, — рассказала КП-Новосибирск Ольга. — Я как посмотрю на дом, у меня аж мурашки, живу тут уже 25 лет, но такого ни разу не видела.

По словам сибирячки, то, что за рулем была девушка, зафиксировала камера видеорегистратора одной из машин, об этом женщине рассказал сам хозяин дома. Сейчас водителя ищут полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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