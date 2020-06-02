Стали известны подробности гибели 23-летнего парня, чье тело нашли во дворе высотки
В СК по Новосибирской области расследуют гибель 23-летнего парня. Мертвое тело новосибирца нашли во дворе дома №22/2 на улице Твардовского в Первомайском районе города. Это произошло поздно вечером 1 июня.
— На данный момент проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпал с балкона общего пользования, расположенного на 14 этаже многоквартирного дома, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Следователи уже осмотрели место происшествия, поговорили с родственниками погибшего парня и очевидцами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU