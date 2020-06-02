2020-06-02T09:20:01+03:00
Общество

Стали известны подробности гибели 23-летнего парня, чье тело нашли во дворе высотки

По версии следствия, произошел несчастный случай
Ульяна ДЖАНКОВА
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По версии следствия выпивший парень упал с балкона. Фото: «Инцидент Новосибирск»По версии следствия выпивший парень упал с балкона. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В СК по Новосибирской области расследуют гибель 23-летнего парня. Мертвое тело новосибирца нашли во дворе дома №22/2 на улице Твардовского в Первомайском районе города. Это произошло поздно вечером 1 июня.

— На данный момент проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпал с балкона общего пользования, расположенного на 14 этаже многоквартирного дома, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Следователи уже осмотрели место происшествия, поговорили с родственниками погибшего парня и очевидцами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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