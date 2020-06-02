2020-06-02T07:00:44+03:00
Общество

В Новосибирске во дворе высотки нашли мертвого 23-летнего парня

Причины его гибели выясняют следователи
Надежда РЫЖКИНА
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Очевидцы предположили, почему тело оказалось под окнами. Фото: "Инцидент Новосибирск".Очевидцы предположили, почему тело оказалось под окнами. Фото: "Инцидент Новосибирск".
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В Первомайском районе Новосибирска под окнами многоэтажки № 22/2 по улице Твардовского нашли мертвого парня. Как сообщили КП-Новосибирск, в полиции ему было 23 года. Трагедия произошла поздно вечером 1 июня.

— Сотрудники полиции выехали на вызов в 23:15. Около дома найдено тело 23-летнего мужчины. Все материалы переданы в Следственный комитет по Новосибирской области, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск», парень предположительно упал с крыши или окна одной из квартир.

Напомним, 16 мая у подъезда дома №7 на улице Кошурникова обнаружили мертвого мужчину. Местные жители утверждают, что тело пролежало посреди двора весь день. Выяснилось, что мужчине стало плохо с сердцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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