«Он там весь день пролежал»: у подъезда высотки обнаружили мертвого мужчину

16 Май 2020 2020-05-16T16:50:22+03:00

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В субботу, 16 мая, у подъезда дома №7 на улице Кошурникова обнаружили мертвого мужчину. Местные жители утверждают, что тело пролежало посреди двора весь день. В полицию вызов поступил в 10.40, а увезли мужчину около пяти дня. Об этом рассказали очевидцы.

— Мы его увидели в районе часа дня. Увезли труп после ливня. Шокировало то, что какое-то время рядом с ним никого не было. Потом тело караулили полицейский, — рассказала Екатерина.

КП-Новосибирск обратилась в полицию за комментариями.

— По предварительном данным, мужчине стало плохо с сердцем. Проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по области.

Напомним, на этой неделе у дома №163/8 на улице Бориса Богаткова подъезда нашли мертвого мужчину. По предварительным данным он упал с высоты. Очевидцы рассказали, что сибиряк был жив, сразу после того, как он упал из подъезда выбежал парень, за ним вдогонку бросился другой. Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов. Пострадавший парень умер в машине «скорой».

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ИСТОЧНИК KP.RU