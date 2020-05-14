«Из подъезда выскочил парень и побежал»: стали известны подробности гибели мужчины, найденного под окнами высотки
Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, что происходило у дома №163/8 на улице Бориса Богаткова сразу после того, как у подъезда нашли мужчину. По предварительным данным он упал с высоты.
— Парень упал с 8-го этажа. Молодой. К нему сразу подошла бабушка, сказала, что дышит, тут же вызвали «скорую». Сразу после падения из подъезда выскочил молодой парень и побежал. За ним еще один выскочил, спросил, куда первый побежал, ему бабули показали, и он помчался за ним. Потом второй вернулся в подъезд уже один. По словам жильцов дома, квартира, из которой выпал парень, часто использовалась наркоманами, — рассказал КП-Новосибирск Алексей.
Напомним, трагедия произошла в среду, 13 мая, в Октябрьском районе. Под окнами высотки нашли полуживого мужчину. Он умер по дороге в больницу.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в деталях произошедшего разбираются следователи СК по Новосибирской области и полицейские.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Он умер, пока его везли в больницу»: в Новосибирске под окнами высотки обнаружили мужчину.
Обстоятельства случившегося выясняют полицейские и следователи. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU