«Из подъезда выскочил парень и побежал»: стали известны подробности гибели мужчины, найденного под окнами высотки

14 Май 2020 2020-05-14T04:56:42+03:00

Соседи уверены, что прежде, чем с высоты упал парень, в квартире что-то происходило.

Парень умер в машине «скорой», пока его везли в больницу

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Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, что происходило у дома №163/8 на улице Бориса Богаткова сразу после того, как у подъезда нашли мужчину. По предварительным данным он упал с высоты.

— Парень упал с 8-го этажа. Молодой. К нему сразу подошла бабушка, сказала, что дышит, тут же вызвали «скорую». Сразу после падения из подъезда выскочил молодой парень и побежал. За ним еще один выскочил, спросил, куда первый побежал, ему бабули показали, и он помчался за ним. Потом второй вернулся в подъезд уже один. По словам жильцов дома, квартира, из которой выпал парень, часто использовалась наркоманами, — рассказал КП-Новосибирск Алексей.

Напомним, трагедия произошла в среду, 13 мая, в Октябрьском районе. Под окнами высотки нашли полуживого мужчину. Он умер по дороге в больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в деталях произошедшего разбираются следователи СК по Новосибирской области и полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU