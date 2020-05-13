2020-05-13T13:48:53+03:00
Политика

«Мою дочь пытались убить»: Наталья Поклонская рассказала о покушениях на свою семью

Депутат утверждает, что боится за своих родных и старается держать свою жизнь в тайне
Алена КУЛЕШОВА
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Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые пообщалась с украинским журналистом после 2014 года.Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые пообщалась с украинским журналистом после 2014 года.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые пообщалась с украинским журналистом после 2014 года. С ней по видео-связи поговорил известный телеведущий Дмитрий Гордон. Диалог длился несколько часов.

Наталья рассказала о покушении на нее дочь, которое произошло, пока она трудилась прокурором в Крыму. По словам женщины, девочку действительно пытались убить, когда та еще училась в школе.

— Я не понимаю, как люди опускаются до такой низости. Мои бандиты, с которыми я всю жизнь работала в прокуратуре, до такого не опускались, — цитирует Поклонскую сайт kp.ru.

Депутат утверждает, что боится за своих родных и, по возможности, держит свою жизнь в тайне. Наталья призналась, что был момент, когда пытались убить и ее саму. Когда она повезла заключенных на суд в другой город. В отеле ее ждала бутылка воды, в которую, как оказалось позже, что-то подсыпали.

После этого интервью украинский журналист не избежал критики. Политики осудили Гордона, сказав, что нельзя общаться с людьми, которых обвиняют в таких тяжких преступлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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