«Мою дочь пытались убить»: Наталья Поклонская рассказала о покушениях на свою семью
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые пообщалась с украинским журналистом после 2014 года. С ней по видео-связи поговорил известный телеведущий Дмитрий Гордон. Диалог длился несколько часов.
Наталья рассказала о покушении на нее дочь, которое произошло, пока она трудилась прокурором в Крыму. По словам женщины, девочку действительно пытались убить, когда та еще училась в школе.
— Я не понимаю, как люди опускаются до такой низости. Мои бандиты, с которыми я всю жизнь работала в прокуратуре, до такого не опускались, — цитирует Поклонскую сайт kp.ru.
Депутат утверждает, что боится за своих родных и, по возможности, держит свою жизнь в тайне. Наталья призналась, что был момент, когда пытались убить и ее саму. Когда она повезла заключенных на суд в другой город. В отеле ее ждала бутылка воды, в которую, как оказалось позже, что-то подсыпали.
После этого интервью украинский журналист не избежал критики. Политики осудили Гордона, сказав, что нельзя общаться с людьми, которых обвиняют в таких тяжких преступлениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU