Хвостатые, вы куда? В Новосибирском зоопарке снова сбежали лемуры

В Новосибирском зоопарке лемуры снова сбежали из клетки. Фото: Полина Старикова

В Новосибирском зоопарке лемуры снова сбежали из клетки. Двое детенышей пролезли между прутьев клетки и играют на свободе. Пушистых проказников засняли на видео посетители, позже ролик попал в сеть. Как рассказывали в самом зоопарке, такие случаи у них бывают регулярно.

— Из клеток выбираются в основном совсем молодые лемуры. Они хотят активно исследовать мир, по комплекции могут пролезть через прутья решетки, однако все равно не отходят далеко от мамы. Поэтому, погуляв немного около вольера, они всегда возвращаются к себе в назад, — рассказывали КП-Новосибирск в Новосибирском зоопарке во время прошлого инцидента.

Свободолюбивые зверьки не оставили равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом в паблике «Нетипичный Новосибирск» многие сибиряки шутили, сравнивая беглецов с персонажами из мультфильма:

— Потом один из них вырастет, уплывет на Мадагаскар и создаст свое лемурье королевство.

— Они часто туда сюда лазают и не убегают.

— Рвутся к свободе! — пишут люди.

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