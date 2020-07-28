Из Новосибирского зоопарка сбежили лемуры: посетители устроили с ними фотосессию

28 Июль 2020 2020-07-28T12:40:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирском зоопарке из вольера сбежали малыши-лемуры. Они с интересом исследовали газон, лазали по бортику и с удовольствием позировали посетителям. Проказников сибиряки засняли на видео, позже ролик попал в соцсети.

В самом Новосибирском зоопарке отмечают, что такие ситуации происходят у них достаточно часто. Однако никакой опасности для животных эти прогулки не представляют.

— Из клеток выбираются в основном совсем молодые лемуры, которым 4-5 месяцев от роду. Они хотят активно исследовать мир, по комплекции могут пролезть через прутья решетки, однако все равно не отходят далеко от мамы. Поэтому, погуляв немного около вольера, походив по бортику, они всегда возвращаются к себе в вольер. Мы всегда отслеживаем такие ситуации, никакой опасности или стресса для животных они не несут. Нам остается только следить за тем, чтобы посетители не нарушали правила поведения в отношении животных, — пояснили КП-Новосибирск в зоопарке.

Пушистые беглецы не смогли оставить равнодушными сибиряков. В комментариях под забавным роликом многие люди написали, что малыши выглядят очень забавными. А некоторые шутили, говоря о том, что главное, чтобы такая ситуация не произошла с тиграми или медведями:

— Какие милые зверьки!

— Главное, чтобы тигры и медведи так не сбежали.

— Они как лемуры из мультика, — пишут люди в паблике «АСТ-54».

В Новосибирском зоопарке из клетки сбежали лемуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU