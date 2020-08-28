Стройка на контроле депутатов

Работы идут полным ходом. Фото: Законодательное Собрание Новосибирской области.

Сузунской центральной районной больнице уже 40 лет: больше 15 лет врачи мечтали о новом реанимационно-операционном блоке. Построить его планировали в 2011 году, тогда сделали проектно-сметную документацию, провели экспертизу. Но пока ждали решения вопроса с финансированием, документация устарела, пришлось делать новую.

- Благодаря председателю Законодательного Собрания Андрею Ивановичу Шимкиву и депутату Евгению Покровскому были выделены средства на проектно-сметную документацию, проект уже прошёл экспертизу, - пояснил главвврач Владимир Утёнков. - Из областного бюджета выделены средства на строительство операционно-реанимационного блока с приёмным отделением с последующей реконструкцией главного корпуса».

Планируется, что реанимационные помещения оснастят современным оборудованием, в 1-2-местных палатах установят санузлы, предусмотрят все необходимое для оказания медицинской помощи маломобильным пациентам. Обойдутся все работы в 650 миллионов рублей. Кроме того, средства выделены на реконструкцию главного корпуса ЦРБ с заменой лифтового оборудования.

- Когда заезжаешь в Сузунский район, сразу видно: всё строится, развивается. И этот новый медицинский блок сейчас особенно актуален, потому что в прежних условиях жить нельзя. - Сузун расположен в отдалении от областного центра, но жители района имеют право на получение квалифицированной медицинской помощи в современных условиях», - подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив.

К коллеге присоединился депутат Евгений Покровский: «Огромная просьба к Министерству строительства: уделить этому объекту особое внимание. Столько лет мы хотели, чтобы новый корпус появился, и я думаю, сдача этого объекта произойдёт в срок и с должным качеством. Мы прикладываем все усилия, чтобы здравоохранение в Сузуне было ничуть не хуже, чем в городе», - сказал парламентарий.

Андрей Шимкив и Евгений Покровский встретились с медицинскими работниками, занятыми лечением больных коронавирусной инфекцией.

- Ваша роль сейчас первейшая, вы работаете на переднем крае в борьбе с новой инфекцией, вам огромная благодарность за ваш труд, - высказал слова признательности медикам Андрей Шимкив.

Как отметил главный врач ЦРБ Владимир Утёнков, распространение инфекции COVID-19 в Сузунском районе удаётся сдерживать. В специальном отделении Сузунской ЦРБ работает две «ковидные» бригады: во взрослой и в детской поликлиниках.

- Сейчас число пациентов с подтверждённым диагнозом всё меньше, хотя полностью этот вирус нас ещё не покинул, количество больных колеблется от 2 до 9 человек, - пояснил Владимир Утёнков. - С тяжёлым течением заболевания в настоящее время пациентов нет.