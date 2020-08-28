«Штукатурка отвалилась, чуть соседку не убила»: в Новосибирске ливень затопил трехэтажку

Жители вынуждены сами убирать воду из квартир. Фото: предоставлено героиней публикации

В Новосибирске дом № 24 на улице Халтурина затопил ливень. В трехэтажке уже два месяца чинят крышу, но никак не закончат ремонт, рассказала местная жительница Марина. Из-за этого вода стекает внутрь дома и заливает все квартиры — аж до самого нижнего этажа.

— Топить начало еще с вечера 26 августа. Дождь не прекращался — из-за него на соседку с третьего этажа, которой 80 лет, упала отсыревшая штукатурка с потолка! А к ночи вода с верхних этажей просочилась до нас. Она стекала по стоякам на кухнях. Мы с 12 ночи ждали бригаду рабочих, но приехали они только в утром. Инженер составила акт протечки, сфотографировала — на этом все, — рассказала Марина КП-Новосибирск.

С внешней стороны дома видны потеки. Фото: предоставлено героиней публикации

Женщина пояснила, что крышу снова принялись чинить, как ни в чем не бывало. Вот только возмещать ущерб пострадавшим жильцам никто не собирается.

— В итоге до сих пор разгребаем последствия сами. Если так продолжится, будем решать все через суд, — ответила КП-Новосибирск Марина.

Вода протекла с крыши до первого этажа. Фото: предоставлено героиней публикации

Юрист объяснил, как в этом случае надо поступить жителям.

— Здесь надо понять, правильно ли подрядчик вел работы на крыше. Заказчик, скорее всего, — фонд модернизации ЖКХ. Соответственно, к ним нужно предъявлять претензии, что был причинен вред во время ремонта. Если будет установлено, что протечка произошла по вине подрядчика, то с фонда можно будет взыскать деньги через суд, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Напомним, на Горском жилмассиве в Новосибирске ночью сразу в 24 домах лопнули шланги, полотенцесушители, повредились бойлеры; квартиры залило кипятком.

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