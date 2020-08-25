«Было очень страшно»: в Новосибирске кипятком затопило 24 дома

Кипяток рванул в 3 часа ночи - жильцы квартиры убирали воду весь день. Фото: предоставлено Анастасией Юрковской.

В Новосибирске на Горском жилмассиве затопило сразу 24 дома. Произошло все в ночь с 23 на 24 августа. Местная жительница Анастасия Юрковская рассказала КП-Новосибирск, что проснулась от потопа в три часа ночи — пол квартиры залило горячей водой.

— Я сначала не поняла, что произошло. Как-то застреляло электричество ночью, потом я опустила ноги с кровати — а на полу кипяток! Было очень страшно. Минут за 20 весь пол залило по щиколотку. Прорвало шланг под раковиной на кухне — в нем три дырки образовались, будто из автомата расстреляли Мы с мужем стали быстро все звонить диспетчеру ТСЖ. Так и узнали, что произошел гидроудар, пострадали не только мы, а еще несколько домов. Как остывала вода, все быстро убирали тряпками, — рассказала Анастасия.

Вода подмочила документы, фото и книги - некоторые удалось спасти, но многие испортились. Фото: предоставлено Анастасией Юрковской.

В других домах у жильцов также лопнули шланги, полотенцесушители, повредились бойлеры. Вода хлынула и на нижние этажи, затопив квартиры соседей. Некоторые жильцы, как рассказала Анастасия, уехали в отпуск и узнали только сейчас, что их квартиры затопило.

— У меня подмочило многие документы и фото в папках: свидетельство о рождении, медицинская книжка, удостоверения — все испорчено. Сейчас я заказала экспертизу, чтобы оценить ущерб. Если надо, то дойду и до суда, — говорит сибирячка.

В управляющей компании домов не смогли оперативно ответить на звонок КП-Новосибирск и объяснить, по каким причинам произошло ЧП.

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