Появилось видео, как новосибирец собрал пробку из 15 трамваев

Водитель кроссовера был уверен, что успеет проскочить по рельсам. Фото: «АСТ-54»

В соцсети появилось видео ДТП, которое собрало пробку из 15 трамваев. Оно произошло накануне в Октябрьском районе. Видео с регистратора, который был установлен в машине, ехавшей чуть позади, опубликовано в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, как «Renault Duster» ловко въезжает на рельсы, вот только для трамвая шустрый маневр новосибирца стал полной неожиданностью. Железная махина со всего маху влетела в кроссовер.

В результате столкновения с 13-м трамваем машина оказалась зажата между рельсами встречных направлений, парализовав движение общественного транспорта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в центре города машины пытаются объехать по трамвайным путям пробку, возникшую из-за ремонта коммунальных систем. Один из автомобилей буквально повис на рельсах и тоже перекрыл движение трамваям.

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