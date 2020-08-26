«Повис на рельсах»: в Новосибирске водитель решил объехать пробку по трамвайным путям и застрял

Некоторые автомобилисты, не желающие стоять в пробке, объезжают ее по трамвайным путям. Фото: "АСТ-54"
В центре Новосибирска образовался затор на перекрытой улице Депутатской, где ремонтируют коммунальные сети. Некоторые автомобилисты, не желающие стоять в пробке, объезжают ее по трамвайным путям. Однако такой маневр выполнить удается не всем.
— За оперным театром на перекрытой улице Депутатской, где проводится ремонт коммунальных сетей, образовалась пробка из автомобилистов, которые игнорируют запрещающие знаки и выезжают для объезда на трамвайные пути. Один из таких водителей переоценил возможности своего транспортного средства и повис на рельсах, чем заблокировал движение общественного транспорта, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В центре Новосибирска образовался затор на перекрытой улице Депутатской, где ремонтируют коммунальные сети.Фото: "АСТ-54"
В комментариях под постом сибиряки отметили, что в том, что автомобиль застрял на путях, может быть виноват только сам водитель, не соблюдающий правила:
— Там ведь даже знак стоит и бетонный «кирпич», куда они едут все?
— А теперь из-за них трамваи проехать не могут.
— Люди не думают о последствиях, — пишут подсписчики паблика.
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