Под Новосибирском столкнулись два грузовика: есть пострадавшие

Фуры столкнулись напротив заправки. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В четверг, 27 августа, на Бердском шоссе напротив автозаправочной станции столкнулись два грузовика — «Mitsubishi» и «Scania». Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

— Грузовик «Mitsubishi» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Scania». От удара Mitsubishi завалился на бок, его водителя увезли на «скорой помощи» с черепно-мозговой травмой. Движение на данном участке затруднено, — сообщили в группе.

Сообщают, что пострадал один из водителей. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В ГИБДД по Новосибирской области пока не прокомментировали аварию.

Напомним, 27 августа утром под Новосибирском произошло еще одно крупное ДТП на Северном проезде — там столкнулись кроссовер и маршрутка. В больницу отвезли пятерых пострадавших — все они получили травмы средней тяжести.

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