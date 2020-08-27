В Новосибирске после столкновения маршрутки и иномарки пострадали 5 человек

Среди пострадавших - пассажиры маршрутки и водитель "Хонды". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Стало известно, из-за чего случилась авария на Северном объезде под Новосибирском. Как сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по области, после ДТП в больницу госпитализировали 5 человек.

—В 8:51 на Пашинском шоссе 38-летнего водителя автомобиля «Honda CR-V», как он утверждает, подрезала фура «Volvo», но самого столкновения не было. Вследствие чего «Хонда» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с маршруткой «Ford Transit», которым управлял 46-летний водитель. В результате ДТП пострадали 4 пассажира маршрутки и водитель «Хонды», их отвезли в больницу. Характер их травм уточняется, — сообщил КП-Новосибирск старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД по НСО Артем Аверин.

На станции «скорой медицинской помощи» КП-Новосибирск рассказали, что у всех пострадавших травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших детей нет, все направлены на стационарное лечение.

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