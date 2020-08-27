Под Новосибирском столкнулись маршрутка и иномарка: есть пострадавшие

На месте работает "скорая помощь". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В четверг, 27 августа, под Новосибирском произошло ДТП. Утром на Северном объезде, на повороте к Пашино, столкнулись кроссовер «Honda CR-V» и маршрутка «Iveco» с пассажирами. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

— Травмы получил водитель «Хонды» и несколько пассажиров маршрутки. Перед столкновением «Хонду» подрезал грузовик, который скрылся с места ДТП», — рассказал подробности аварии подписчик группы.

В пресс-службе ГИБДД по области КП-Новосибирск пояснили, что информация об аварии и пострадавших уточняется.

Напомним, вечером в среду, 26 августа, в Первомайском районе случилось массовое ДТП. Столкнулись минимум 8 автомобилей, среди них был грузовик и пассажирский автобус. Пострадали два человека — из машин их помогали вытаскивать очевидцы аварии.

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