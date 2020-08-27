«Это мой рекорд»: новосибирец сделал чучело из пятикилограммовой щуки

Рыба весила около 5 килограммов. Фото: предоставлено героем публикации

Житель Бердска поймал в Оби 5-килограммовую щуку. Поступить с добычей он решил необычно — из мяса сделать котлеты, а из головы — чучело на стену.

— 23 августа в очередной раз пошел ловить налимов, и вдруг выстреливает бинго — щука на 5 килограммов! Прошлогодний рекорд побит! Думаю, будь она больше 7 кило, не вытащил бы. Она тыкалась в берег, и я молился, чтобы она леску не стерла о щебень. Руки тряслись, коллега помог сачком — и вот «лялечка» на борту! Из головы решил сделать чучело, — рассказал довольный уловом сибиряк в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Чучело планирует повесить у себя на кухне. Фото: предоставлено героем публикации

КП-Новосибирск рыбак рассказал, что чучело он хочет сделать для себя на память.

— Пока не думал, куда его повешу, наверное, на кухне, — ответил он.

Напомним, неделю назад другой новосибирец поймал в Оби 3-килограммового судака. Рыбу он сфотографировал с такого ракурса, что казалось, будто это речной монстр с огромными клыками и горящими глазами.

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