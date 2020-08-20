«Огромные клыки и глаза светятся»: сибиряк поймал жуткую рыбу в Оби

Фото с рыбой получилось очень устрашающим. Фото: Александр Нехорошев.

Рыбак из Новосибирска Александр Нехорошев поймал в Оби возле поселка Юный Ленинец настоящего речного монстра. Сибиряк снял рыбу с крупного ракурса, показав ее острые клыки и огромные светящиеся в темноте глаза.

— Этот ночной хищник — простой судак, он всегда выходит ночью охотиться на мальков. И от света нашего фонаря у него в темноте светились глаза, как у кошки. Он некрупный, около 3 килограммов, но снял я его с хорошего ракурса. Я хожу за судаком уже лет 15 и знаю все его повадки, — рассказал КП-Новосибирск Александр Нехорошев.

Глаза рыбы горят от света фонаря. Фото: Александр Нехорошев.

В ту ночь он поймал еще несколько таких же рыбин. И отдал их другу, который не рыбачит сам, но очень любит свежего судака.

Напомним, раньше «Комсомолка» писала, как другой новосибирец поймал в Обском водохранилище 17-килограммового сазана.

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