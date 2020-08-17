«Трое человек едва подняли»: сибиряк поймал в Обском море сазана-гиганта

Сазан весил 17 килограммов. Фото: предоставлено Артемом Степочкиным.

Житель Новосибирска Артем Степочкин поймал на субботней рыбалке огромного сазана весом 17 килограммов. Фото со своим трофеем сибиряк опубликовал в соцсетях — на кадрах рыбу-гиганта держат трое человек.

Сазан был довольно жирный, рассказал рыбак. Фото: предоставлено Артемом Степочкиным.

— Поймали сазана в Обском водохранилище, около деревни Абрашино. Поймали его на бойл (прим. ред. — сваренный шарик из теста, приготовленного для рыбалки). Ловили с берега на спиннинг. Было достаточно сложно вытащить этого кабанчика, сазан — это рыба-боец! Он несколько раз срывался с удочки. Было и такое, что рыба ломала крючок пополам. Из воды вытаскивали его вручную, очень тяжелый, — рассказал КП-Новосибирск Артем Степочкин.

Позже из сазана сделали шашлык. Мясо у него было довольно жирное, но очень вкусное, поделился рыбак.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что сибирячка на рыбалке с друзьями поймала в Оби большую щуку весом в 12 килограммов.

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