Новосибирец побил рекорд, сделав самую маленькую матрешку в России: из чего она и какой размер

Размер матрешки - 0,2 миллиметра. Фото: предоставлено Владимиром Анискиным

Миниатюрист из Новосибирска Владимир Анискин попал в книгу рекордов России — он сделал самую маленькую матрешку. Высота его скульптурки всего 0,2 миллиметра, она сделана из комочка специального красителя и прикреплена к конскому волосу.

— В августе я уезжал из Новосибирска в отпуск. А когда вернулся домой, то увидел, что курьер уже доставил диплом из книги рекордов России на Самую маленькую матрешку. Его доставили около двух недель назад, это был очень приятный сюрприз, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Анискин.

На сертификате указаны имя и фамилия рекордсмена. Фото: предоставлено Владимиром Анискиным

Теперь этот сертификат будет стоять на выставках рядом с его работой, спрятанной под стеклянным куполом.

Напомним, Владимир Анискин сделал самую маленькую матрешку еще в 2010 году. Сибиряк подал заявку в книгу рекордов России только в июле этого года. Туда же раньше попали еще шесть его работ, среди них — миниатюрная версия золотого червонца «Сеятель».

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