2020-07-03T12:12:51+03:00
Общество

Сибиряк сделал крошечную матрешку на конце конского волоса: мы узнали, как это ему удалось

Он хочет, чтобы ее внесли в Книгу рекордов России
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Матрешка в высоту всего 0,2 миллиметра. Фото: предоставлено героем публикации.Матрешка в высоту всего 0,2 миллиметра. Фото: предоставлено героем публикации.
Изменить размер текста:

Миниатюрист из Новосибирска Владимир Анискин сделал микроскопическую матрешку. В высоту она всего 0,2 миллиметра, сделана из комочка специального красителя и прикреплена машинным маслом к торцу конского волоса. Теперь новосибирец хочет, чтобы его работу признали самой маленькой матрешкой в мире.

— Эту матрешку я сделал очень давно, в 2010-2011 году. Сделал из особого красителя, про него я говорить не буду, чтобы оставался профессиональный секрет. Девять назад подавал заявку в книгу рекордов Гиннесса, но они не стали ее рассматривать, потому что у них нет номинации «Самая маленькая матрешка в мире». И только недавно я снова о ней вспомнил и подумал: почему это она еще не занесена в книгу рекордов России? В России все знают, что такое матрешка. И подал заявку. С нетерпением жду, что они в итоге скажут, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Владимир Анискин.

Матрешка — давний экспонат выставок миниатюриста. Теперь он хочет, чтобы рядом с его работой, спрятанной под стеклянным куполом, красовался еще диплом книги рекордов России.

Кстати, это в эту книгу должна попасть уже шестая работа миниатюриста. Раньше туда попали самая маленькая книга, копия памятника, фигурка животного, знамени Победы и золотого червонца «Сеятель». Эта же самая монета была признана Книгой рекордов Гиннесса. Таких монет сибиряк изготовил целых 75 штук. 56 из них он выставил на продажу — одна такая монета стоит 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец продает миниатюрные монеты из Книги рекордов Гиннесса за 50 тысяч рублей

Диаметр этой монетки составляет 3,13 миллиметров (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Трос оторвался и висит над рекой»: сибирячка пожаловалась на ветхий мост, который ведет в школу и детский садик
Сибиряк сделал крошечную матрешку на конце конского волоса: мы узнали, как это ему удалось
«Мама в истерике»: в Новосибирске на реке Иня утонул ребенок
В Новосибирске вторые сутки не могут найти подростка: за дело взялись криминалисты
«Любят просыпаться на рассвете»: в зоопарке рассказали про солнечных ангелов
Девочки отъелись? Танцовщицы показали, как с трудом влезают в джинсы (вы залипните)
Звание присвоено: Андрей Травников возложил цветы к памятнику «Единство фронта и тыла»
Губернатор Андрей Травников пожелал новосибирским выпускникам удачно сдать ЕГЭ
Четырехполосная автострада соединит улицы Серебренниковскую и Зыряновскую в следующем году
Спецназовец погиб, заступаясь за избитых парней: его убийц отдают под суд