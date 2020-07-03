Сибиряк сделал крошечную матрешку на конце конского волоса: мы узнали, как это ему удалось

3 Июль 2020 2020-07-03T12:12:51+03:00

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Миниатюрист из Новосибирска Владимир Анискин сделал микроскопическую матрешку. В высоту она всего 0,2 миллиметра, сделана из комочка специального красителя и прикреплена машинным маслом к торцу конского волоса. Теперь новосибирец хочет, чтобы его работу признали самой маленькой матрешкой в мире.

— Эту матрешку я сделал очень давно, в 2010-2011 году. Сделал из особого красителя, про него я говорить не буду, чтобы оставался профессиональный секрет. Девять назад подавал заявку в книгу рекордов Гиннесса, но они не стали ее рассматривать, потому что у них нет номинации «Самая маленькая матрешка в мире». И только недавно я снова о ней вспомнил и подумал: почему это она еще не занесена в книгу рекордов России? В России все знают, что такое матрешка. И подал заявку. С нетерпением жду, что они в итоге скажут, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Владимир Анискин.

Матрешка — давний экспонат выставок миниатюриста. Теперь он хочет, чтобы рядом с его работой, спрятанной под стеклянным куполом, красовался еще диплом книги рекордов России.

Кстати, это в эту книгу должна попасть уже шестая работа миниатюриста. Раньше туда попали самая маленькая книга, копия памятника, фигурка животного, знамени Победы и золотого червонца «Сеятель». Эта же самая монета была признана Книгой рекордов Гиннесса. Таких монет сибиряк изготовил целых 75 штук. 56 из них он выставил на продажу — одна такая монета стоит 50 тысяч рублей.

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