В Новосибирске снова эвакуировали ТЭЦ из-за сообщения о минировании: полиция проверяет здание

В Новосибирске снова эвакуируют ТЭЦ. Фото: архив «КП»

В среду, 26 августа, полицейские снова проверяют ТЭЦ: поступило новое сообщение о минировании. Об этом рассказали в антитеррористической комиссии по региону.

— Призываем граждан сохранять спокойствие и действовать согласно указаний компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, — прокомментировали ситуацию в АТК.

В СГК КП-Новосибирск рассказали, что правоохранительные органы обследуют территории станций.

— На штатную работу ТЭЦ это не влияет. Поводов для беспокойства нет, — сообщили в компании.

Напомним, тревожные сообщения на теплоэлектроцентрали города поступают второй день подряд.

На прошлой неделе по Новосибирску также прокатилась волна сообщений о минировании. Были эвакуированы сотрудники банков, почты, суда. Не один сигнал о взрывном устройстве не подтвердился.

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