Власти Новосибирской области прокомментировали сообщения о минировании на ТЭЦ

Власти прокомментировали ситуация с сообщениями о минировании ТЭЦ. Фото: «АСТ-54»

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию с сообщениями о минировании и эвакуации работников ТЭЦ.

— Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее взрывных устройств не обнаружено, — сообщили в правительстве региона.

Новосибирцев попросили сохранять спокойствие и напомнили, что сообщения о минировании 13, 20 и 21 августа 2020 года, информация не подтвердилась.

Ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Напомним, информация о минировании поступила рано утром во вторник, 25 августа. Сотрудники ТЭЦ были тут же эвакуированы. На место прибыли спецслужбы, которые начали проверять здания.

На прошлой недели подробные сообщения получили банки, почта и суды. Тогда также проводилась эвакуация персонала и посетителей.

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