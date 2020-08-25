В Новосибирске из банка экстренно эвакуировали людей: там обнаружили подозрительный предмет

из банка экстренно эвакуировали посетителей и персонал. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Во вторник, 25 августа, из «Сбербанка» на улице Бориса Богаткова, 262 в Дзержинском районе эвакуировали всех посетителей и персонал. Об этом сообщили очевидцы.

— В банке обнаружена бесхозная сумка. На место вызвали кинолога с собакой для обыска здания, — сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Сейчас по данному сообщению проводится проверка, информация уточняется, сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КП-Новосибирск направила запрос в «Сбербанк», чтобы узнать, что произошло.

Напомним, сегодня 25 августа, прошла эвакуация в нескольких ТЭЦ Новосибирска. Туда поступили сообщения о минировании.

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