«Почеши спинку!»: белая медведица в новосибирском зоопарке позабавила своим танцем

Медведица встала у стены и начала танцевать. Фото: стоп-кадр

Жительница Новосибирска по имени Рада сняла забавный момент в вольере у белых медведей. Медведица встала на задние лапы и начала двигаться туда-сюда в ритмичном танце. Роликом с позитивной медведицей сибирячка поделилась в своем «Инстаграме».

— Мы гуляли с дочкой и подошли к любимцам публики. Они вели себя скромненько, мы уже собирались уходить, и тут случилось это. На самом деле, медведица не танцует, она просто чешет спину. Для эффектности я немного ускорила видео и наложила музыку. Вот и весь секрет! — рассказала Рада КП-Новосибирск.

Подписчики сибирячки тоже пришли в восторг — видео подняло им настроение на весь день.

"Это мой танец радости!" - пошутили подписчики сибирячки. Фото: стоп-кадр

— Это я, когда пойду на работу не к 7, а к 8 утра.

— Вы сделали мой день!

— Трутся об ось медведи, — написали они в комментариях.

Белые медведи в Новосибирском зоопарке часто забавляют публику. Недавно подросшие медвежата снова бегали за мамой, прося молока, как малые дети.

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