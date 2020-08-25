«Мама, ты жадина»: новосибирцев рассмешили медвежата, которые выпрашивали молоко

Медвежата ходили за мамой по пятам и просили молока. Фото: стоп-кадр

Новосибирский фотограф Анна Новикова сняла забавный момент в зоопарке. В объектив ее камеры попало, как белые медвежата ходят за мамой и выпрашивают у нее молоко, а медведица пытается скрыться от детенышей.

— Им год и восемь месяцев, а она их до сих пор кормит. Они сейчас ее зажмут в углу и все равно вынудят их покормить, — комментирует на видео Анна.

Новосибирцы пожалели медведицу, которая отказывалась давать молоко детенышам.

— Норди, ты думаешь это легко, так непрестанно давать молоко. Что же вы, дети, так громко орете, бедную Герду вконец изведете.

— Уж очень титю хочется великовозрастным карапузикам.

— И Герду жалко и медвежат тоже, Шайночка спокойней себя ведет , ну а Норди очень настойчив.

— Детки уже больше мамы! Ну, хочется молочка, они уже не орут, а плачут, как малые детки! Вот ведь велика сила маминого молочка.

В итоге медведица с медвежатами скрылась в вольере и скорее всего накормила своих детенышей.

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