«Она страшная и шипит»: сибиряка так напугала летучая мышь, что он вызвал спасателей

Летучая мышь напугала завхоза школы. Фото: МАСС

В понедельник, 24 августа, спасатели МАСС выезжали в школу №141 Первомайского района. Там завхоза напугала летучая мышь, залетевшая в открытое окно. Она села на жалюзи и агрессивно себя вела.

— Она страшная и шипит, — объяснил мужчина причину своего испуга.

Сибиряк попросил поймать животное. Кстати, мужчин в форме летучая мышь встретила доброжелательно, она спокойно дала снять себя с жалюзи и поместить в коробку. Спасатели вынесли ее из школы и выпустили на волю.

— Мужчина-завхоз не справился с микробэтменом 30 граммов веса? — удивились в соцсети.

Напомним, накануне спасатели МАСС выручили бобра. Он строил плотину и попал в капкан. Животное чуть не погибло.

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