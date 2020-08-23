Прищемило лапку: спасатели показали трогательное видео с бобром, вызволенным из капкана

Зверек страдал несколько часов. Фото: предоставлено муниципальной аварийно-спасательной службой.

ЧП произошло в Советском районе Новосибирска. Патрулировавшие местность полицейские услышали жалобные крики животного. Сотрудники, добравшись до источника звуков, увидели бобра, угодившего в капкан. Освободитьиспуганное животное без помощи специальных инструментов полицейские не смогли. Пришлось звонить спасателям.

— Вчера вечером в 17:11 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что в Советском районе города, рядом с ул. Золотодолинская, на реке Зырянка был замечен попавший в капкан бобер, который строил плотину в этом месте реки, — сообщили в Аварийно-спасательной службе города. — На оказание помощи животному выехал оперативный экипаж спасателей.

Операция по освобождению плотиностроителя прошла успешно. Спасенный бобер, когда его вызволили, вильнул хвостом и убежал в лес.

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