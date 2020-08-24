В Новосибирске водитель выскочил на ходу из горящей «ГАЗели»

"ГАЗель" быстро потушили прибывшие пожарные.

В понедельник, 24 августа, возле домов № 61 и 63/1 на Бердском шоссе загорелась «ГАЗель». Водитель вовремя увидел пламя, вырывающееся из-под капота, он успел выскочить. По словам спасателей, его состояние удовлетворительное. Автомобилисты, проезжающие мимо, сняли на видео полыхающий грузовик.

О том, что произошло, КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе МЧС по области.

— В 12:08 первые пожарно-спасательные подразделения были на месте. Локализовано горение в 12:10. В 12:11 открытое горение ликвидировано. Хозяин находился на месте, не пострадал. Горел моторный отсек. Вся остальная информация уточняется, — сообщил КП-Новосибирск начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 августа, возле дома №26 на улице Владимира Заровного также загорелся автомобиль. Его потушили пожарные. Причины возгорания также остались неизвестны.

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