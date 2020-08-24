«Жесть, впервые такое вижу»: в Новосибирске на парковке высотки вспыхнул автомобиль

Автомобилистам ночью пришлось спасать свои машины на парковке. Фото: стоп-кадр

В ночь с воскресенья на понедельник, 24 августа, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ЧП: во дворе №26 на улице Владимира Заровного загорелся автомобиль. Машины стояла на парковке у дома. Пожар сняли очевидцы. На кадрах видно, что авто припарковано рядом с мусорным контейнером, рядом также стоят другие машины, которым могли вот-вот загореться.

— Жесть, впервые такое вижу! Народ, спасайте свои машины, — комментирует автор ролика, опубликованном в группе «АСТ-54».

Пожарные успели потушить автомобиль, огонь не перекинулся на другие авто. Проснувшиеся от звука сигнализации жители дома, успели отогнать свои машины.

По предварительной информации, среди людей пострадавших нет. Причины возгорания предстоит выяснить дознавателям.

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