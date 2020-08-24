Мама оставила двухлетнего малыша в машине у магазина: вызволили его спасатели

Вся спасательная операция заняла несколько минут. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске молодая мама случайно закрыла в салоне авто своего маленького ребенка. Произошло это днем в воскресенье, 23 августа. Открыть двери сама женщина не смогла. Пришлось вызывать спасателей.

— Возле торгового центра на улице Богдана Хмельницкого заблокировались двери салона автомобиля. В это время в машине сидел 2-летний ребенок. Прибыв на место, спасатели осмотрели автомобиль и обеспечили доступ в салон. Вся работа заняла несколько минут. Ребенок был передан матери. Медицинская помощь ему не потребовалась, — сообщили спасатели МАСС. Женщина поблагодарила спасателей за отзывчивость и оперативность.

Служба МАСС также напомнила, что, выйдя из машины, ключ зажигания всегда нужно держать у себя в руках или кармане, а детей не оставлять одних в салоне.

Напомним, ранее в Новосибирске еще одна мать случайно заперла своих семерых малышей, на тот раз в квартире. Сибирячка вышла ночью за солью и не заметила, как дверь в ее квартиру захлопнулась.

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