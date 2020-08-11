«Вышла за солью и захлопнула дверь»: сибирячка случайно заперла в квартире 7 малышей

Самому младшему из запертых детей было 2 года, старшему - 9 лет. Фото: Спасатели МАСС.

Ночью во вторник, 11 августа, многодетная мать случайно заперла в квартире своих 7 детей. Произошло все в доме на улице Барьерная. Поздно вечером женщина пошла за солью к соседке вместе со старшей дочерью, но дверь в квартиру захлопнулась. Женщина с девочкой остались на лестничной площадке и не могли вернуться к малышам.

— Звонок поступил на телефон оперативного дежурного в 00:19. Женщина рассказала, что ей требуется помощь, попасть в квартиру она не может. По указанному адресу в 00:47 выехал оперативный экипаж. Спасатели вскрыли дверь в квартиру, где в это время были 7 маленьких детей. Двоим было по два года, двоим — три, двоим — шесть лет, и одному — девять лет, — сообщили спасатели МАСС.

Все дети были переданы матери, в медицинской помощи они не нуждались.

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